В раздевалку МХК «Рязань» ворвались посторонние и угрожали хоккеисту

После игры клубов НМХЛ «Академия Михайлова» — «Рязань» (4:1) в раздевалку рязанской команды ворвались несколько посторонних людей, о чём рассказал пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов.



«Вчера молодёжная команда ХК «Рязань» сыграла свой первый матч в Новомосковске. После встречи с местным клубом «Академией Михайлова» в раздевалку наших ребят вошли посторонние люди. В адрес Артёма Шакирова посыпались оскорбления и угрозы. Человек, внешне очень похожий на одного из руководителей ОАО «ГК Полипласт» Александра Шамсутдинова, попытался ударить Артёма. За спортсмена вступился главный тренер ХК «Рязань» Алексей Храмцов. В ответ его тоже оскорбили. Что было дальше — смотрите на видео», — написал Арапов в «Фейсбуке».



Сообщается, что конфликт могла спровоцировать драка Шакирова в концовке матча.



Арапов также написал, что о случившемся был поставлен в известность губернатор Николай Любимов, а также министр спорта РФ Павел Колобков. Также готовилось заявление в полицию.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».