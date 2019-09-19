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«Автомобилист» одолел «Куньлунь», одержав восьмую подряд победу со старта сезона

«Автомобилист» одолел «Куньлунь», одержав восьмую подряд победу со старта сезона
Хоккей / КХЛ 0

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4 ОТ.

В первом периоде зрители увидели три заброшенных шайбы. У «Автомобилиста» точным броском отметился нападающий Дэн Секстон, в составе гостей голы на свой счёт записали форварды Тайлер Вонг и Люк Локхарт. Во втором периоде подопечные Андрея Мартемьянова переломили ход встречи благодаря голам Брукса Мацека, Артёма Гареева и Питера Холланда, на что гости ответили только шайбой Эндрю Миллера. На 45-й минуте Локхарт сделал счёт равным. В овертайме Мацек принёс победу «Автомобилисту».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вонг (Мёрфи, Кракнелл) – 03:16' (5x5)   1:1 Секстон (Доус, Мацек) – 07:19' (5x3)   1:2 Локхарт (Вонг) – 16:13' (5x5)   2:2 Мацек (Доус, Вишневский) – 21:03' (5x4)   3:2 Гареев (Сетдиков, Кучерявенко) – 25:02' (5x5)   3:3 Миллер – 26:47' (5x4)   4:3 Холланд (Доус, Секстон) – 33:46' (5x5)   4:4 Локхарт (Мёрфи, Шустр) – 44:08' (5x5)   5:4 Мацек – 60:42' (3x3)
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