«Автомобилист» одолел «Куньлунь», одержав восьмую подряд победу со старта сезона

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4 ОТ.



В первом периоде зрители увидели три заброшенных шайбы. У «Автомобилиста» точным броском отметился нападающий Дэн Секстон, в составе гостей голы на свой счёт записали форварды Тайлер Вонг и Люк Локхарт. Во втором периоде подопечные Андрея Мартемьянова переломили ход встречи благодаря голам Брукса Мацека, Артёма Гареева и Питера Холланда, на что гости ответили только шайбой Эндрю Миллера. На 45-й минуте Локхарт сделал счёт равным. В овертайме Мацек принёс победу «Автомобилисту».