Умарк рухнул на лёд после замаха Бондарева. Никакого касания не было

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 2:5.
В матче произошёл курьёзный момент. Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк во время конфликта с защитником «Авангарда» Алексеем Бондаревым рухнул на лёд после замаха соперника, хотя никакого касания не было.
Посмотреть видео можно в «твиттере» КХЛ.
Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова. «Салават Юлаев» отыгрался уже к 23-й минуте, заброшенные шайбы на свой счёт записали Владислав Картаев и Захар Арзамасцев. На 28-й минуте «Авангард» вновь вышел вперёд благодаря удачному броску Вячеслава Войнова. На 52-й минуте Евгений Грачёв увеличил преимущество гостей до двух шайб. Точку поставил Свен Андригетто.
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