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Умарк рухнул на лёд после замаха Бондарева. Никакого касания не было

Умарк рухнул на лёд после замаха Бондарева. Никакого касания не было
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 2:5.

В матче произошёл курьёзный момент. Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк во время конфликта с защитником «Авангарда» Алексеем Бондаревым рухнул на лёд после замаха соперника, хотя никакого касания не было.

Посмотреть видео можно в «твиттере» КХЛ.

Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова. «Салават Юлаев» отыгрался уже к 23-й минуте, заброшенные шайбы на свой счёт записали Владислав Картаев и Захар Арзамасцев. На 28-й минуте «Авангард» вновь вышел вперёд благодаря удачному броску Вячеслава Войнова. На 52-й минуте Евгений Грачёв увеличил преимущество гостей до двух шайб. Точку поставил Свен Андригетто.

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе
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