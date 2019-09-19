И. Воробьёв: не буду рассказывать прессе о причинах неудачного периода

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:3).



«Сегодня очень важно было победить, вышли с очень хорошим настроем. Первый период нам удался, но вот большинство-меньшинство надо улучшать. Пустили соперника обратно в игру, но отстояли. За счёт чего провели такой сильный первый период? Самоотдача, настрой. Ребята хотели. Может быть, я правильные слова подобрал. Ребята — молодцы, вышли «от ножа», очень хорошо сыграли первые период.



Почему во втором периоде уступали? Мне понятно, с чем это связано, но прессе не буду об этом рассказывать. Всё началось с не самого удачного большинства. А хоккей — игра инициатив. Мы инициативу отдали, потом пропустили гол в меньшинстве. Над этим, как и над многим другим, надо работать.



Почему в составе не было Кулёмина? Да не только Николая Кулёмина сегодня не было. Николай всегда у нас попадает в состав», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» обыграл «Спартак», одержав первую победу с Воробьёвым