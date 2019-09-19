«Динамо» М — СКА: Дергачёв пожал плечами перед Карповым после голевого паса

Во втором периоде матча между московским «Динамо» и петербургским СКА заброшенной шайбой при игре в меньшинстве отметился форвард «армейцев» Максим Карпов. Результативную передачу отдал Александр Дергачёв, после гола пожавший плечами перед Карповым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Динамо» (Москва):



Кузнецов (Ерёменко);

Чайковски — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Тарасов;

Григорьев — Лямин, Яшкин — Игумнов — Индрашис;

Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;

Зайцев, Огурцов, Михайлов — Круглов — Муранов.



ХК СКА:



Мельничук (Кочетков);

Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;

Земчёнок, Барабанов — Кемппайнен — Подколзин, Кузьменко.

