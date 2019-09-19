Кузнецов — о дебюте в КХЛ: чем хуже, тем мне лучше. Кайфовал на льду

Голкипер московского «Динамо» Георгий Кузнецов поделился эмоциями от матча со СКА (0:2), ставшего для него дебютным в КХЛ.



«Узнал, что играю со СКА, перед вратарской тренировкой. Сказали, что я в воротах, а Ерёма (Александр Ерёменко. – Прим. «Чемпионата») будет запасным. Сложный дебют со СКА? Да мне, наоборот, только лучше. Чем хуже, тем мне лучше. Чем больше бросков, тем меньше успеваешь волноваться. Сразу в игру вступаешь и дальше уже работаешь. Оценю свою игру на четвёрку из пяти баллов. Мог получше сыграть. Не было никакого волнения, просто работал, и всё. Кайфовал.



Самый трудный момент – гол Рундблада. Я вообще там ничего не видел, и он фантастически попал. Не знаю, был там рикошет или нет, потому что ничего не видел. Я её в воротах только увидел.



Ерёменко до матча сказал, чтобы не волновался и наслаждался игрой. В перерывах мы ничего не обсуждали, он только подбадривал меня. Из СКА я бы выделил Мельничука. Алексей хорошо играет, завидую ему по-дружески.



Из вратарей мне нравится манера игры Андрея Василевского и Пекки Ринне. В детстве ни на кого не ориентировался, потому что до девяти лет вообще в защите играл. Потом мне сказали, что я лентяй и бегать не хочу, поэтому вставай в раму», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Крикунов: Кузнецову будем ещё шансы давать, одна из задач — готовить молодых