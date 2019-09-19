Светлов: ЦСКА не оставил «Адмиралу» шансов в принципе
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил матч с ЦСКА (0:4)
«Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Сегодня мы смогли сыграть хорошо только первый период. Класс ЦСКА сыграл свою роль. Нам в принципе шансов не оставили. Соперник хорошо организовал игровые моменты. Жалко, что мы ни одного гола не забили. Моменты были, большинство было.
На такие команды, как ЦСКА и другие лидеры чемпионата, настроя большого не надо. Сама по себе хорошая мотивация, когда у тебя хороший противник. Ты можешь себя проявить, посмотреть на свои ошибки. Хороший противник выявляет, какие проблемы у тебя есть. И над этими проблемами потом просто работать», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
ЦСКА победил «Адмирал», у Сорокина — «сухарь»
- 19 сентября 2019
-
22:38
-
22:25
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
21:59
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:38
-
21:25
-
21:14
-
21:01
-
21:00
-
20:43
-
20:31
-
20:23
-
20:17
-
20:04
-
19:57
-
19:39
-
19:28
-
19:26
-
19:18
-
18:47
-
18:41
-
18:30
-
18:25
-
17:57
-
17:46
-
17:39
-
17:20
-
16:34
-
16:19
Партнерский контент