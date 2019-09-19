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Светлов: ЦСКА не оставил «Адмиралу» шансов в принципе

Светлов: ЦСКА не оставил «Адмиралу» шансов в принципе
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил матч с ЦСКА (0:4)

«Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Сегодня мы смогли сыграть хорошо только первый период. Класс ЦСКА сыграл свою роль. Нам в принципе шансов не оставили. Соперник хорошо организовал игровые моменты. Жалко, что мы ни одного гола не забили. Моменты были, большинство было.

На такие команды, как ЦСКА и другие лидеры чемпионата, настроя большого не надо. Сама по себе хорошая мотивация, когда у тебя хороший противник. Ты можешь себя проявить, посмотреть на свои ошибки. Хороший противник выявляет, какие проблемы у тебя есть. И над этими проблемами потом просто работать», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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