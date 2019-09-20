Галак совершил невероятный сейв на Фросте и захотел увидеть, как он это сделал
«Бостон Брюинз» победил «Филадельфию Флайерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Брюса Кэссиди.
В первом периоде невероятный сейв исполнил голкипер «Бостона» Ярослав Галак. Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов бросил от синей линии, Морган Фрост сыграл на подправлении, после чего шайба угодила в штангу и снова отскочила точно на крюк клюшки Фроста. Канадский форвард с близкого расстояния добивал шайбу в практически пустые ворота, однако Галак успел выкинуть ловушку и поймать шайбу. И Галак, и Фрост после эпизода посмотрели на видеокуб, чтобы увидеть повтор игрового момента.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Суини — о подписании Галака: в НХЛ нельзя выигрывать без поддержки вратаря
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