Галак совершил невероятный сейв на Фросте и захотел увидеть, как он это сделал

«Бостон Брюинз» победил «Филадельфию Флайерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Брюса Кэссиди.

В первом периоде невероятный сейв исполнил голкипер «Бостона» Ярослав Галак. Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов бросил от синей линии, Морган Фрост сыграл на подправлении, после чего шайба угодила в штангу и снова отскочила точно на крюк клюшки Фроста. Канадский форвард с близкого расстояния добивал шайбу в практически пустые ворота, однако Галак успел выкинуть ловушку и поймать шайбу. И Галак, и Фрост после эпизода посмотрели на видеокуб, чтобы увидеть повтор игрового момента.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.