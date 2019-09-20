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Житник: Бурдасову нужно зубами цепляться за шанс. И при этом с улыбкой на лице

Житник: Бурдасову нужно зубами цепляться за шанс. И при этом с улыбкой на лице
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион, экс-игрок НХЛ Алексей Житник поделился мнением о перспективах российского нападающего Антона Бурдасова в «Эдмонтон Ойлерз».

Бурдасов правильно сделал, что рискнул и поехал в НХЛ даже без гарантированного контракта. В КХЛ он всегда успеет вернуться, игроки из НХЛ там всегда найдут работу. А тут — такой шанс со стороны «Эдмонтона». В своё время я три сезона пропускал тренировочные лагеря — что не мешало мне быть одним из лидеров обороны «Баффало» в официальном сезоне.

На самом деле сам факт приглашения Бурдасова говорит о том, что в лагере «Эдмонтона» увидели вакантные места в первых двух звеньях большинства. Понятно, что в первую очередь на эти позиции будут претендовать лидеры команды, хоккеисты с гарантированными контрактами. Но если не карт-бланш, то шанс Бурдасову предоставят — и нужно цепляться за него зубами. И при этом с улыбкой на лице, что в НХЛ тоже фактор.

В своё время в том же «Эдмонтоне» в похожей роли смог выстрелить Селиванов. Думаю, что для Бурдасова этот снайпер — отличный ориентир», — цитирует Житника Russia-Hockey.

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Там вообще не знают, чего ждать от российского хоккеиста. Или он станет звездой, или вылетит из команды после пары матчей.
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