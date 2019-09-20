«Бурдасов уже тренируется с Макдэвидом». Канада ждёт его дебюта за «Эдмонтон»

Приезд Антона Бурдасова в «Эдмонтон» на просмотровый контракт вызвал серьёзный интерес у канадских журналистов. Пока никто из них толком не знает игровых достоинств российского нападающего, но все с интересом ждут его первого контрольного матча — им может стать игра против «Калгари» в ночь с пятницы на субботу.

«Бурдасову сложно, но в большой глубине состава нет никакого вреда»

«Не знаю, почему Антона пригласили так поздно. Возможно, есть трудности с привлечением игроков из России, а, может быть, всё дело в оформлении документов. 28-летний Бурдасов, похоже, не является выдающимся «проспектом» на уровне НХЛ, но стоит воздерживаться от суждений, пока он не сыграл свой первый матч за «Ойлерз». Уфимская команда, за которую раньше выступал Бурдасов, имеет в составе бывших хоккеистов «Эдмонтона» — Линуса Умарка, Теему Хартикайнена, Филиппа Ларсена и Владимира Ткачёва. Хартикайнен — силовой нападающий, который превосходил Бурдасова в составе, но финн не смог закрепиться в НХЛ. Опять же, скоро мы узнаем, какой Бурдасов игрок.

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Антон приходит в команду, где много выходцев из АХЛ пытаются пробиться в состав основы и делает на это сильные заявки. Патрик Расселл, Томаш Юрчо, Купер Мароди, Колби Кейв, Тайлер Бенсон — все они бьются за место. Бурдасов будет в сложном положении, но в глубине состава нет никакого вреда. И такая конкуренция не означает, что «Эдмонтону» не нужен хороший фланговый нападающий», — пишет Edmonton Journal.

«Бурдасов пытается произвести впечатление и заработать контракт в НХЛ, но сначала ему нужно выиграть битву у часовых поясов. Он может оказаться в составе уже в субботу в матче против «Калгари». «Я очень рад быть здесь и получить возможность попробовать свои силы, сыграть с одним из лучших центрфорвардов в лиге Коннором Макдэвидом. Я постараюсь максимально использовать свой шанс. Я долго думал о том, чтобы приехать в НХЛ. Теперь у меня есть возможность попасть в состав такой замечательной команды с большой историей, поэтому я здесь», — сказал россиянин. Его агент Шуми Бабаев отметил, что Антон заинтересован только в одностороннем контракте, но был бы не прочь привыкнуть к североамериканскому хоккею в АХЛ, если подпишет односторонний договор.



Бабаев и североамериканский агент Рич Уинтер искали такой контракт, беседуя с генменеджером Кеном Холландом, но тот предложил только пробный договор. У Бурдасова есть международный опыт — он выиграл МЧМ-2011 в Баффало, а также стал обладателем Кубка Гагарина. «Нефтяники» сейчас примут любую помощь, чтобы не пропустить плей-офф в 13-й раз за 14 последних сезонов. Бурдасов опоздал в тренировочный лагерь, прибыл поздно, и теперь ему предстоит тяжёлая борьба», — отмечает обозреватель Edmonton Journal Дерек Ван Дист.

«Из тренировки в среду я понял, что он обладает потрясающим броском. Это уже понятно. Посмотрим, в каком состоянии остальная часть его игры, но то, что он шутер. Посмотрим, что он сможет показать. Он проделал длинный путь и я не знаю, сколько тренировок он провёл за последнюю неделю. Понятно, что он попытается быстро показать себя», — сказал главный тренер «нефтяников» Дэйв Типпетт.

«Финишёр — это было бы неплохо»

«Агент Бурдасова говорит, что если отправка в АХЛ будет необходимой для адаптации, то он пойдёт на это без проблем. Но пока «нефтяники» не уверены, что случиться в будущем. Значит, это будет парный «танец»: русский форвард со злым кистевым броском и команда, нацеленная на центральных нападающих, которые наверняка бы смогли с пользой принять некоторую «продукцию» с правой стороны. Бурдасову было бы хорошо приехать в расположение «Эдмонтона» в августе, когда проходит то, что называют «катанием капитана». Но, говорят, что у Антона были проблемы с визой. В итоге, Бурдасов всё-таки привёз свои таланты в тренировочный лагерь «Эдмонтона». По габаритам к нему нет претензий и у него есть бросок.



Приехал ли он сюда, чтобы поиграть с Коннором Макдэвидом? «Я приехал, чтобы сыграть со всеми, если я попаду в команду. У меня неплохой бросок. Здесь много опытных хоккеистов, так что я могу попытаться стать тем, кто завершает комбинации. У команды будет больше очков», — сказал россиянин. Финишёр комбинаций — это было бы неплохо для коллектива, который в прошлом сезоне играл с двумя из четырёх лучших бомбардиров, но финишировал на 12-м месте с конца по забитым голам», — отмечает Марк Спектор из Sportsnet.

Больше было разговоров. 8 россиян, не доехавших до НХЛ Бурдасов такой не один. Кто-то выбивал себе жирный контракт в КХЛ, а другие реально хотели, но не смогли уехать за океан.

«Бурдасов уже выходит на лёд с Коннором Макдэвидом. В четверг российский форвард имел возможность потренироваться со звездой «Ойлерз». Несмотря на не самый лучший английский, Антон, похоже, хорошо ладил на тренировке, которую проводил главный тренер фарм-клуба Джей Вудкрофт», — констатирует Edmonton Sun.



«Это будет тяжело для Антона. Он прибыл, когда уже середина тренинг-кемпа. Времени у него мало, но мы даём ему возможность», — отметил генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд.



«Холланд прокомментировал информацию о том, что Бурдасов может подписать контракт на $ 1,7 млн, если сумеет пробиться в «Эдмонтон». «Я бы сказал, что это неточно. Мы знаем, что у него есть предложения в КХЛ, да и другие команды НХЛ тоже были заинтересованы. Если мы почувствуем, что он достоин контракта, то будем говорить с его агентом и посмотрим на потолок зарплат. Довольно часто не совпадают размеры желаемого и получаемого», — строго заметил Холланд.