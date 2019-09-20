Игроки минского «Динамо» готовятся к матчам в специальных солнцезащитных очках, которые оснащены специальной электроникой.
В нужный момент электроника усложняет хоккеистам жизнь, выключая зрительный аппарат. Так развивается способность предугадывать, где в ближайший момент окажется шайба.
«Очки учат ловить шайбу с полузакрытыми глазами, так сказать. Ты видишь бросок, потом очки выключаются и ты ничего не видишь, пытаешься отгадать траекторию полёта, выстраиваешь её в голове. Заниматься ими можно не более 20 минут в день. Если есть усталость, лучше не заниматься, они слишком выматывают. Но они помогают, конечно», — цитирует голкипера минского «Динамо» Александра Осипкова пресс-служба клуба.
Фото можно посмотреть в официальной группе минского клуба в «ВКонтакте».
- 20 сентября 2019
-
15:06
-
14:55
-
14:35
-
14:11
-
13:46
-
13:32
-
13:19
-
12:47
-
12:25
-
12:01
-
11:31
-
11:18
-
11:00
-
10:34
-
10:12
-
10:04
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
07:25
-
06:01
-
05:52
-
02:50
-
00:44
-
00:27
-
00:18
-
00:00
- 19 сентября 2019
-
23:53
-
23:29
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:43