Игроки минского «Динамо» готовятся к матчам в специальных солнцезащитных очках, которые оснащены специальной электроникой.

В нужный момент электроника усложняет хоккеистам жизнь, выключая зрительный аппарат. Так развивается способность предугадывать, где в ближайший момент окажется шайба.

«Очки учат ловить шайбу с полузакрытыми глазами, так сказать. Ты видишь бросок, потом очки выключаются и ты ничего не видишь, пытаешься отгадать траекторию полёта, выстраиваешь её в голове. Заниматься ими можно не более 20 минут в день. Если есть усталость, лучше не заниматься, они слишком выматывают. Но они помогают, конечно», — цитирует голкипера минского «Динамо» Александра Осипкова пресс-служба клуба.

Фото можно посмотреть в официальной группе минского клуба в «ВКонтакте».