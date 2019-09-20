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В Мытищах состоялась презентация НППХ «Красная машина» для тренеров

В Мытищах состоялась презентация НППХ «Красная машина» для тренеров
Хоккей / Прочие 0

Сегодня, 20 сентября, в Ледовом дворце «Арены Мытищи» состоялась презентация национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы», организованная Федерацией хоккея России при поддержке Федерации хоккея Московской области. Слушателями стали руководители и тренеры хоккейных школ Московской области.

С докладом, раскрывающим основные принципы работы программы, выступил советник главы штаба национальной сборной, двукратный олимпийский чемпион, член тройного золотого клуба ИИХФ Игорь Ларионов.

«Хотелось бы заметить, что дети, приходя в хоккей, получали радость от игры. Хочу пожелать всем, кто тренирует начинающих хоккеистов, чтобы набрались терпения, изучили полезные рекомендации программы «Красная машина». Чтобы мы воспитали игроков, которые будут радовать болельщиков сборной России. Сейчас для подготовки игроков у тренеров есть практически всё, от чего можно оттолкнуться. Теперь имеется и национальная программа», — цитирует Ларионова пресс-служба ФХР.

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Целиком она будет представлена в сентябре.
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