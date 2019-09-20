Вяч. Ушенин: «Амур» потерял психологическую уверенность, боимся пропустить

Нападающий хабаровского «Амура» Вячеслав Ушенин прокомментировал выездное поражение в матче с «Сибирью» (1:2), которое стало для дальневосточников девятым подряд.



«Не знаю, где искать эмоции, но это необходимо делать. Есть доля невезения, проигрываем в одну шайбу. Чего-то немного не хватает. Нужно работать, продолжать дальше, победы придут. В матче с «Сибирью» не хватило точности бросков, реализации большинства.



У «Сибири» в прошлом сезоне было 12 поражений подряд? Мы у них ничего не спрашиваем. Понятно, что нужно прерывать эту серию, но мы психологически потеряли уверенность. Всё от психологии идёт. Боимся пропустить. Нужно с первых минут выходить и забивать, играть на победу.



«Сибирь» с дюжиной поражений в прошлом году почти попала в плей-офф? Мы рук тоже не опускаем. Сезон только начался. Года два назад у нас тоже была серия из восьми или девяти поражений подряд, а потом мы попали в плей-офф. Нужно работать и выиграть один матч, дальше будет легче», — передаёт слова Ушенина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.