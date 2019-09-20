Скабелка рассказал, как «Барыс» планирует решать кадровые проблемы

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о матче с «Трактором» (2:0).



«Хочу поблагодарить Алма-Ату, местных болельщиков, мы ощущали себя как дома. Не очень простые времена у нас с травмами, но я могу сказать, что горжусь ребятами и благодарю их за самоотдачу. Потихоньку становимся той командой, которую мы и болельщики хотим видеть.



Замена Паскуале на последних секундах? Сложно комментировать это, это не ко мне вопрос, а к судьям. Они сказали, что он должен уйти. У нас есть команда в Высшей лиге, есть молодёжная команда, есть неиспользованные игроки, которые будут играть на месте травмированных. Плюс у нас скоро должны вернуться Диц и Валк.



Сегодня лёд был хороший. Проблемы ранее были, так как здесь редко проводятся мероприятия с таким числом зрителей. Был дискомфорт, но за короткое время организаторам всё удалось наладить», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.