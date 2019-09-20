Михайлис: спасибо Алма-Ате за приём, но у нас есть свой город и свои болельщики
Нападающий «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал результат матча с «Трактором» (2:0).
«Всегда приятно выигрывать, когда ты не пропускаешь. Это большие эмоции. Спасибо Алма-Ате за такой приём. Болели отлично, мы шли только вперёд. Остаться здесь? Нет, у нас есть свой город и свои болельщики. Было хорошо, но мы возвращаемся к своим.
Матч с «Трактором» получился агрессивным, так как никто не хотел проигрывать. Всем главное — это победить, а не уступать в борьбе. Все игры тяжёлые, все по-своему хорошие команды, быстрые. Все играли в атакующий хоккей, не сидели в обороне. Сейчас есть время отдохнуть и отправиться на выезд», — сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 20 сентября 2019
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