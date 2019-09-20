«Салават» пригласил в раздевалку мальчика, расплакавшегося после матча команды

«Салават Юлаев» пригласил в раздевалку ребёнка на следующий день после домашнего матча с «Авангардом» (2:5).



«Вчера Алан очень расстроился из-за проигрыша, а сегодня он побывал в раздевалке команды. Алан получил в подарок клюшку от Петра Хохрякова и именное джерси, подписанное всей командой! Не плачь, парень! Мы всё поняли и больше не будем тебя расстраивать», — гласит сообщение пресс-службы «Салавата».

Посмотреть видео можно в «твиттере» уфимского клуба.



«Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В семи матчах регулярного чемпионата подопечные Николая Цулыгина набрали девять очков. Завтра, 21 сентября, «Салават» встретится на своей площадке с «Нефтехимиком».