«Салават» пригласил в раздевалку мальчика, расплакавшегося после матча команды
«Салават Юлаев» пригласил в раздевалку ребёнка на следующий день после домашнего матча с «Авангардом» (2:5).
«Вчера Алан очень расстроился из-за проигрыша, а сегодня он побывал в раздевалке команды. Алан получил в подарок клюшку от Петра Хохрякова и именное джерси, подписанное всей командой! Не плачь, парень! Мы всё поняли и больше не будем тебя расстраивать», — гласит сообщение пресс-службы «Салавата».
Посмотреть видео можно в «твиттере» уфимского клуба.
«Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В семи матчах регулярного чемпионата подопечные Николая Цулыгина набрали девять очков. Завтра, 21 сентября, «Салават» встретится на своей площадке с «Нефтехимиком».
На Умарка замахнулись, а он уже упал. Смешной поступок лидера «Салавата»
«Салават» отыгрался с 0:2, но всё-таки уступил «Авангарду». Энергия лидеров уфимцев часто направлялась в ненужное русло.
- 20 сентября 2019
-
22:39
-
22:18
-
22:09
-
22:03
-
21:38
-
21:22
-
21:05
-
20:32
-
20:22
-
20:20
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:32
-
19:18
-
19:13
-
19:08
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:42
-
18:13
-
18:01
-
17:49
-
17:46
-
17:18
-
17:01
-
16:52
-
16:23
-
16:18
-
15:41
-
15:36
-
15:33
Партнерский контент