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«Салават» пригласил в раздевалку мальчика, расплакавшегося после матча команды

«Салават» пригласил в раздевалку мальчика, расплакавшегося после матча команды
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» пригласил в раздевалку ребёнка на следующий день после домашнего матча с «Авангардом» (2:5).

«Вчера Алан очень расстроился из-за проигрыша, а сегодня он побывал в раздевалке команды. Алан получил в подарок клюшку от Петра Хохрякова и именное джерси, подписанное всей командой! Не плачь, парень! Мы всё поняли и больше не будем тебя расстраивать», — гласит сообщение пресс-службы «Салавата».

Посмотреть видео можно в «твиттере» уфимского клуба.

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В семи матчах регулярного чемпионата подопечные Николая Цулыгина набрали девять очков. Завтра, 21 сентября, «Салават» встретится на своей площадке с «Нефтехимиком».

На Умарка замахнулись, а он уже упал. Смешной поступок лидера «Салавата»
«Салават» отыгрался с 0:2, но всё-таки уступил «Авангарду». Энергия лидеров уфимцев часто направлялась в ненужное русло.
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