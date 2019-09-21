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Костин забил красивый гол в предсезонном матче с «Виннипегом»

Костин забил красивый гол в предсезонном матче с «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин поразил ворота «Виннипег Джетс» во время предсезонного матча НХЛ. После передачи Самуэля Бле россиянин технично обыграл защитника и в упор пробил в ворота Коннора Хеллебайка, открыв счёт в этой встрече.

Спустя семь минут Костин помог забросить шайбу защитнику Джоэлю Эдмундсону.

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.

20-летний Костин был выбран «Сент-Луисом» под 31-м номером в первом раунде драфта-2017. Россиянин еще не провёл ни одного официального матча за клуб в НХЛ.

В минувшем сезоне «Сент-Луис Блюз» стал обладателем Кубка Стэнли. В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году.

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