Шипачёв: показали пару хоккейных приёмов Александру Емельяненко

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв опубликовал в социальных сетях фотографию с бойцом ММА Александром Емельяненко.



В настоящий момент Емельяненко ведёт подготовку к бою с Михаилом Кокляевым, который состоится 29 ноябре в Москве. Вчера, 20 сентября, спортсмен посетил тренировку «Динамо» и побывал в раздевалке команды.



«Показали пару хоккейных приёмов Александру Емельяненко. Удачи на ринге», — подписал снимок Шипачёв.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Вадима Шипачёва.



Емельяненко пообещал посетить матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встретится с рижскими одноклубниками. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, начало — в 17:30 мск.



Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.