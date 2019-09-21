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Шипачёв: показали пару хоккейных приёмов Александру Емельяненко

Шипачёв: показали пару хоккейных приёмов Александру Емельяненко
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв опубликовал в социальных сетях фотографию с бойцом ММА Александром Емельяненко.

В настоящий момент Емельяненко ведёт подготовку к бою с Михаилом Кокляевым, который состоится 29 ноябре в Москве. Вчера, 20 сентября, спортсмен посетил тренировку «Динамо» и побывал в раздевалке команды.

«Показали пару хоккейных приёмов Александру Емельяненко. Удачи на ринге», — подписал снимок Шипачёв.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Вадима Шипачёва.

Емельяненко пообещал посетить матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встретится с рижскими одноклубниками. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, начало — в 17:30 мск.

Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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