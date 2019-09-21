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«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: в заявке хозяев отсутствуют Картаев и Солодухин

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: в заявке хозяев отсутствуют Картаев и Солодухин
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, начало — в 14:30 мск.

В составе уфимского клуба отсутствуют нападающие Вячеслав Солодухин и Владислав Картаев. Вместо них на лёд выйдут Максим Майоров и Илья Баранов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Амиров;
Лисовец — Мухамадуллин, Кугрышев — Хохряков — Баранов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Майоров.

«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);
Брынцев — Захарчук, Черников — Куликов — Хайруллин;
Рясенский — Мерфи, Уайт — Митчелл — Райкел;
Сергеев — Шарипзянов, Порядин — Хафизов — Бикмуллин;
Атюшов — Шарифьянов, Грошев — Фазлеев — Шиксатдаров.

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