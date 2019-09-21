«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: в заявке хозяев отсутствуют Картаев и Солодухин

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, начало — в 14:30 мск.



В составе уфимского клуба отсутствуют нападающие Вячеслав Солодухин и Владислав Картаев. Вместо них на лёд выйдут Максим Майоров и Илья Баранов.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Амиров;

Лисовец — Мухамадуллин, Кугрышев — Хохряков — Баранов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Майоров.



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Брынцев — Захарчук, Черников — Куликов — Хайруллин;

Рясенский — Мерфи, Уайт — Митчелл — Райкел;

Сергеев — Шарипзянов, Порядин — Хафизов — Бикмуллин;

Атюшов — Шарифьянов, Грошев — Фазлеев — Шиксатдаров.