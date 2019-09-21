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«Спартак» забросил «Автомобилисту» две шайбы за 19 секунд

«Спартак» забросил «Автомобилисту» две шайбы за 19 секунд
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода счёт в матче — 3:1 в пользу гостей.

Красно-белые отыгрались за секунду до истечения времени первого периода. Нападающий Артём Фёдоров поразил ворота Якуба Коваржа и восстановил равновесие. Во втором игровом отрезке точными бросками в составе московского клуба отметились Михаил Юньков и Яков Рылов — шайбы были заброшены с интервалом в 19 секунд.

Посмотреть видео гола Рылова можно на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Хрипунов;
Овчинников — Леонтьев, Обидин — Попов — Сетдиков.

«Спартак»:

Хомченко (Беспалов);
Вишнеский — Гончаров, Карсумс — Юньков — Даугавиньш;
Херсли — Рылов, Фёдоров — Ганзл— Хохлачёв;
Кулик — Никишин, Никонцев — Столяров — Кокарев;
Тришин, Лещенко, Талалуев — Шашков — Цыплаков.

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