«Спартак» забросил «Автомобилисту» две шайбы за 19 секунд

«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода счёт в матче — 3:1 в пользу гостей.



Красно-белые отыгрались за секунду до истечения времени первого периода. Нападающий Артём Фёдоров поразил ворота Якуба Коваржа и восстановил равновесие. Во втором игровом отрезке точными бросками в составе московского клуба отметились Михаил Юньков и Яков Рылов — шайбы были заброшены с интервалом в 19 секунд.

Посмотреть видео гола Рылова можно на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;

Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Хрипунов;

Овчинников — Леонтьев, Обидин — Попов — Сетдиков.



«Спартак»:



Хомченко (Беспалов);

Вишнеский — Гончаров, Карсумс — Юньков — Даугавиньш;

Херсли — Рылов, Фёдоров — Ганзл— Хохлачёв;

Кулик — Никишин, Никонцев — Столяров — Кокарев;

Тришин, Лещенко, Талалуев — Шашков — Цыплаков.