«Спартак» установил второй результат в истории КХЛ, забив три гола за 40 секунд

«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода счёт в матче — 3:2 в пользу гостей.
Красно-белые отыгрались за секунду до истечения времени первого периода. Нападающий Артём Фёдоров поразил ворота Якуба Коваржа и восстановил равновесие. Во втором игровом отрезке точными бросками в составе московского клуба отметились Михаил Юньков и Яков Рылов — шайбы были заброшены с интервалом в 19 секунд.
Таким образом, московский клуб забросил три шайбы за 40 секунд и установил второй результат в истории лиги. Рекорд принадлежит питерским «армейцам», которым удалось отличиться три раза за 28 секунд.
«Автомобилист» в нынешнем сезоне не потерпел ещё ни одного поражения.
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