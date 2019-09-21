Гурьянов сыграет в звене с Радуловым в матче с «Флоридой»

Стал известен состав клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на предсезонный матч с «Флоридой Пантерз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро. Во втором звене сыграет молодой российский нападающий Денис Гурьянов, с которым в сочетании будет играть другой россиянин — Александр Радулов.



«Даллас»:



Бишоп (Оттенгер);

Линделль — Клинберг, Бенн — Сегин — Павелски;

Харли — Хейсканен, Гурьянов — Хинц — Радулов;

Бейрезер — Хизерингтон, Кольяно — Гарднер — Комо;

Робертсон — Керо — Каамано.



В прошлом сезоне 22-летний Гурьянов провёл 22 матча за основную команду „Далласа“ в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 4 (1+3) балла.



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