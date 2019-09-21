ХК «Сочи» уступил «Адмиралу» в овертайме

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке потерпел поражение от «Адмирала» из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2. Подопечные Сергея Светлова выиграли второй матч из пяти последних.



Дебютная шайба в матче была заброшена на четвёртой минуте, удачный бросок на свой счёт записал нападающий «леопардов» Сергей Шмелёв. На старте второго периода гости отыгрались благодаря заброшенной шайбе форварда Владимира Бутузова. В оставшееся основное время зрители голов не увидели, встреча перешла в овертайм. На второй минуте дополнительного времени Константин Глазачев принёс победу «морякам».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.