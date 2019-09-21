Минское «Динамо» разгромило «Йокерит», забросив пять шайб

Минское «Динамо» на домашней площадке одержало победу с разгромным счетом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 5:0. «Зубры» выиграли третий матч подряд, «Йокерит» потерпел третье подряд поражение.



Первые 20 минут прошли без заброшенных шайб. Во втором периоде подопечные Крэйга Вудкрофта сумели добиться уверенного преимущества, забив три гола усилиями Кирилла Готовца, Теэму Пулккинена и Андрея Костицына. На 42-й минуте Никита Феоктистов увеличил разницу в счёте до четырёх шайб. Точку в матче поставил Пулккинен, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер Юнас Энрот.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.