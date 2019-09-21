Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» разгромило «Йокерит», забросив пять шайб

Минское «Динамо» разгромило «Йокерит», забросив пять шайб
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» на домашней площадке одержало победу с разгромным счетом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 5:0. «Зубры» выиграли третий матч подряд, «Йокерит» потерпел третье подряд поражение.

Первые 20 минут прошли без заброшенных шайб. Во втором периоде подопечные Крэйга Вудкрофта сумели добиться уверенного преимущества, забив три гола усилиями Кирилла Готовца, Теэму Пулккинена и Андрея Костицына. На 42-й минуте Никита Феоктистов увеличил разницу в счёте до четырёх шайб. Точку в матче поставил Пулккинен, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер Юнас Энрот.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 0
Йокерит
Хельсинки
1:0 Готовец – 26:20' (5x5)   2:0 Пулккинен (Дерябин, Дюков) – 31:54' (5x5)   3:0 Костицын (Принс) – 38:04' (5x5)   4:0 Феоктистов (Китаров, Дюков) – 41:02' (5x5)   5:0 Пулккинен (Когалев, Шор) – 54:11' (5x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент