Разин — о неудачах «Северстали»: может, шамана позвать?

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча с «Торпедо» (2:4), поражение стало пятым в шести последних матчах.



«Хочу извиниться перед болельщиками за результат. Счёт не в нашу пользу, но команда билась, старалась. Почти 18 минут провели в чужой зоне, 72 броска нанесли. Цифры, наверное, впечатляющие. Не каждая команда может похвастаться таким количеством времени в зоне соперника. Но наш КПД, мягко говоря, не очень. Хочется нос не вешать. Будем работать дальше.



Как решить проблему реализации моментов? Вратаря у соперника убрать и выпустить им шестого. Может быть, разменяться двумя вратарями.



В прошлом сезоне пользовались услугами психолога? Может быть, шамана позвать? Это всё смешно, но когда нам в Подольске залетает три неимоверных гола, а тут имеем столько моментов… Не думал, что второй в пустые забьём. Хочется, чтобы ребята сами в себя поверили. Психолог должен быть в голове, должна быть уверенность в себе. Здесь ещё большую роль играет опыт. Если Варнакова поставили в центре, он там играет и паузу может сделать. Жафяров достиг уровня, и у него полумомент — гол. У нас, к сожалению, нет. Я думаю, что мы тоже так можем. Нужно потерпеть, поработать», — цитирует Разина официальный сайт «Северстали».

«Торпедо» выиграло пятый матч из шести последних, победив «Северсталь»