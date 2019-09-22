Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

21 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Автомобилист» проиграл «Спартаку» — 2:4.



«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» — 2:0.

«Металлург» уступил «Ак Барсу» — 1:2.

«Северсталь» проиграла «Торпедо» — 2:4.

ХК «Сочи» уступил «Адмиралу» — 1:2 ОТ.

Московское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» — 4:1.

Минское «Динамо» разгромило «Йокерит» — 5:0.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.