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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

21 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Автомобилист» проиграл «Спартаку» — 2:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
1:0 Плэтт (Секстон, Холланд) – 14:23' (5x4)   1:1 Фёдоров (Гончаров, Хохлачёв) – 19:59' (5x5)   1:2 Юньков (Вишневский, Гончаров) – 20:20' (5x5)   1:3 Рылов (Хохлачёв, Фёдоров) – 20:39'   2:3 Холланд (Мацек) – 26:15' (5x5)   2:4 Гончаров – 34:46' (5x5)

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» — 2:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Умарк – 41:42' (5x5)   2:0 Майоров (Сергеев, Кадейкин) – 44:01' (5x5)

«Металлург» уступил «Ак Барсу» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Локтионов (Паршин) – 03:04' (5x5)   1:1 Викстранд (Азеведу, Ожиганов) – 21:26' (5x4)   1:2 Кормье (Викстранд, Петров) – 43:30' (5x4)

«Северсталь» проиграла «Торпедо» — 2:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Бочаров (Мишарин, Шенфельд) – 01:35' (5x5)   1:1 Алексеев (Лапенков, Николишин) – 11:27' (5x5)   1:2 Хауден (Щехура, Орлов) – 15:27' (5x5)   1:3 Шрёдер (Дженовей, Жафяров) – 17:06' (5x4)   1:4 Шрёдер (Дженовей, Щехура) – 39:53' (5x4)   2:4 Кодола (Хохлов, Марковин) – 56:25' (5x5)

ХК «Сочи» уступил «Адмиралу» — 1:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Шмелёв (Коллинз, Лугин) – 03:22' (5x5)   1:1 Бутузов (Ибатуллин, Петров) – 21:44' (5x5)   1:2 Глазачев – 61:18' (3x3)

Московское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Петерссон (Шипачёв, Миронов) – 39:05' (5x5)   2:0 Лямин (Зайцев, Шипачёв) – 39:56' (5x5)   3:0 Петерссон – 56:40' (en)   3:1 Берзиньш (Трасташенков, Гринбергс) – 58:08' (5x5)   4:1 Яшкин (Шипачёв) – 58:20' (5x5)

Минское «Динамо» разгромило «Йокерит» — 5:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 0
Йокерит
Хельсинки
1:0 Готовец – 26:20' (5x5)   2:0 Пулккинен (Дерябин, Дюков) – 31:54' (5x5)   3:0 Костицын (Принс) – 38:04' (5x5)   4:0 Феоктистов (Китаров, Дюков) – 41:02' (5x5)   5:0 Пулккинен (Когалев, Шор) – 54:11' (5x5)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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