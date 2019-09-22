«Миннесота» отправила Соколова в АХЛ, а Хованова — в юниорскую лигу
Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» сократил тренировочный лагерь до 37 человек, сообщил генеральный менеджер Билл Герин.
В клуб Американской хоккейной лиги «Айову Уайлд» отправлен российский нападающий Дмитрий Соколов. Туда же направлены форварды Уилл Биттен, Коннор Дьюэр, Брэндон Дюэм, Иван Лодниа, а защитники Бреннан Меннелл и Степан Фальковский, а также вратари Деррик Барибо, Каапо Кахконен и Мэт Робсон.
В клуб Юниорской хоккейной лиги «Монктон Уайлдкэтс» возвращён россиянин Александр Хованов. В 64 матчах прошлого регулярного чемпионата 19-летний нападающий записал в актив 74 (25+49) балла при показателе полезности "+7" и 94 минутах штрафного времени. В 10 матчах плей-офф нападающий записал в актив 10 (6+4) баллов.
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