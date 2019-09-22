Гребенщиков: попробую договориться с Мельничуком. Может, Пепси-колу ему куплю

Нападающий «Витязя» Святослав Гребенщиков заявил, что точно знает, как забить голкиперу СКА Алексею Мельничуку, отыгравшему на ноль два матча кряду. Матч состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 17:00 мск.

«Я точно знаю. Если он будет играть, постараюсь найти лазейку. Секретов раскрывать не буду, но знаю, куда бросать. Мы с ним общаемся хорошо, он мой шурин: его сестра — моя жена. Сейчас позвоню ему. Если будет играть, попробую договориться. Может, пепси-колу ему куплю.

Добавить слабительного? Может быть. Это всё шутки, конечно. Подлянок не будет, мы за честный спорт. Уверен, он будет стараться на полную, если будет играть, я — тоже», — сказал Гребенщиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.