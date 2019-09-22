Ушёл из СКА, чтобы поднять «Витязь» на первое место! Кто такой Гребенщиков?

«Витязь» лидирует в Западной конференции – событие, прямо скажем, неординарное. Команда Михаила Кравеца выдаёт лучший старт сезона в своей истории, семь побед в восьми матчах и одно поражение «Автомобилисту», за которое не стыдно. Накануне матча в Петербурге «Чемпионат» встретился с лучшим снайпером команды и воспитанником СКА Святославом Гребенщиковым и поговорил о великолепном начале чемпионата.

«Витязь» возглавил Западную конференцию, обойдя СКА и ЦСКА

«Мне со всеми в «Витязе» хорошо играть, тут главное – отдал-открылся»

— Как себя чувствуете в роли третьего снайпера лиги и первого снайпера команды?

— Пока рано что-то говорить, начало чемпионата, куча игр впереди.

— Всё равно, пять голов в восьми матчах – это больше, чем за предыдущие 50 игр.

— Приятно, но об этом особо не задумываюсь. Стараюсь забивать в каждом матче, выхожу нацеленным на бросок, на гол.

— За счёт чего всё-таки получается сейчас – это вы созрели, или тренер с командой сыграли роль?

— Тренер доверяет, чувствую себя более уверенно. Всё сложилось – и моя физическая форма, и самочувствие. Пока хорошо складывается.

— У кого бросок лучше – у вас или у Сёмина?

— У Сёмина, конечно, поточнее.

— Но у вас шайб больше.

— Если бы мы в конце чемпионата общались, и у меня было бы больше шайб, тогда можно было бы о чём-то говорить. А сейчас только старт сезона, тем более, я себя нахваливать не люблю. Забил и забил, хорошо.

— Вы играете либо с легионерами, либо в четвёртом звене с Моисеевым и Ларичевым. У вас все четыре звена более-менее равноценные?

— У всех звеньев одинаковая тактика, иногда меня перекидывают, но стиль у всех звеньев один. Мне со всеми хорошо играть, тут главное – отдал-открылся.

— В «Витязе» собралась настоящая бригада из «Невы» — Квартальнов, вы, Ларичев. Похожая бригада у вас и в «Сочи» была, с Точицким и Ларичевым. Комфортнее со знакомыми ребятами?

— Конечно, намного лучше и в быту, и есть с кем пообщаться за пределами хоккейной площадки. Сейчас-то уже со всеми общаешься, а в первое время очень помогает, когда есть хорошо знакомые люди. Потом уже со всеми знакомишься.

— Вы в Подольске основательно обустроились, или в голове сидит, что могут опять вернуть в Петербург?

— Такая у нас хоккейная жизнь, никогда не знаешь, куда могут выдернуть. Понятное дело, что хочется играть в «Витязе», но я не знаю, как повернётся жизнь. В Подольске меня вообще всё устраивает.

— А что там нравится? Это же самый маленький город в КХЛ.

— Маленький, но там чистенько, хорошо, спокойно и уютно. И Москва недалеко.

— Вы дважды играли со СКА за «Сочи», но очков не набирали. Принципиально сейчас себя показать, когда всё так хорошо получается?

— Тогда мы прервали победную серию СКА, которая длилась 20 матчей. Мы её прервали в Питере. Думаю, дополнительной мотивации не нужно искать, как-то специально настраиваться. Понятное дело, что хочется дома хорошо сыграть. Придёт много родных, близких, друзей, надо будет стараться.

— Но матч-то принципиальный?

— Для каждого игрока, кто приезжает играть с прошлым клубом, приятно отличиться и выиграть матч. Но у меня нет задачи забить кучу голов именно СКА, я хочу в каждом матче забивать. Обычный матч, буду так же настраиваться, как и на другие игры.

«Терпел, а когда стало уже не смешно, собрался и забил на 164-й минуте»

— За два года вы сыграли за СКА три матча. Сами виноваты или другая причина?

— Такие вопросы… Конечно, сам виноват, раз три матча всего. Должен был ярче играть за молодёжную команду и в Высшей лиге, ещё больше забивать.

— Когда обменяли в «Сочи», не было тесно в ВХЛ? Там вы почти в каждом матче забивали.

— В «Неве» получалось забивать, понятное дело, хотелось уже расти выше, попробовать свои силы в КХЛ. В «Сочи» особо не получилось, но хотя бы понял, что за лига.

— Почему не получилось? Вы же играли по 20 минут, и возраст был подходящий.

— Первое время получалось хорошо, много времени давали, но не получалось забить, стал себя скованно чувствовать. Потом была неприятная травма, потом уже не пошло.

— Ритм потеряли, уверенность?

— Бывает, идёт, бывает, не идёт, пик или спад. Может, у меня был спад, хотя не скажу, что я уж очень плохо играть. Просто где-то не выполнял свою работу.

— В «Неву» вас возвращали под плей-офф. Сразу чувствовали, что у вас сильная команда, которая может далеко пройти?

— Да, хорошая команда у нас собралась, боевая. Сразу чувствовалось, что пойдём далеко. Единственное, в финале у нас не получилось, мне кажется, просто не хватило физической формы.

— После пятого матча? (Пятый матч финала ВХЛ в сезоне-2017/18 между «Динамо» СПб и «СКА-Нева» стал самым продолжительным в истории отечественных чемпионатов и закончился на 164-й минуте. – Прим. «Чемпионата»)

— Да, после этого тяжёлого матча. А команда хорошая была, и на следующий сезон тоже сильная команда собралась, когда выиграли регулярку.

— С какими чувствами сейчас вспоминаете тот матч?

— Который с овертаймами-то? Ну как, никто же не знал, на сколько это затянется. Если бы мне изначально сказали, сколько будет длиться игра, я бы, наверное, сразу устал. А так играешь и играешь… Потом уже, конечно, была усталость. На следующий день долго отходил, тяжеловато было.

Хоккейный матч в России шёл 7 часов! И это финал Петербургские клубы «СКА-Нева» и «Динамо» провели на льду 163 минуты и 36 секунд.

— Под конец все уже просто туда-сюда катались, даже атак не было.

— Как в любительском хоккее. Все боялись ошибиться, к тому же устали.

— Но вы не испугались в конце.

— Если честно, мне уже просто надоело. Терпел, а когда уже стало не смешно, собрался и забил.

— То есть вышли на смену с мыслью «пора забивать»?

— Нет, но внутри разозлился, понял, что это может ещё долго длиться и надо что-то делать, через себя переступать, стараться забить. Получилось.

— Это самая памятная шайба в карьере?

— Думаю, одна из.

— В три часа ночи ещё нашли силы давать интервью.

— Журналисты – это святое, всегда надо интервью давать, нельзя игнорировать.

— Все уже спали на трибунах, даже маскот «Динамо» прикорнул.

— Полстадиона храпело!

Видео можно посмотреть в сообществе «СКА-Нева» в «ВКонтакте».

«Стиль Кравеца – азартный, скоростной, атакующий хоккей»

— Какие задачи у «Витязя»? Если смотреть на первые восемь матчей, они должны быть большими.

— В первую очередь, надо хорошо провести регулярный чемпионат, закончить его на как можно более высоком месте. Потом в плей-офф играть на полную катушку.

— Как можно выше – это насколько высоко? С ЦСКА реально конкурировать?

— Выиграть регулярку тяжело будет, но надо стремиться к этому. Думаю, шансы есть, лига более или менее подравнялась, чемпионат ровный, поэтому шансы есть. Надо стараться, работать. Не загадывать, что будет в конце регулярки, не смотреть особо далеко, а настраиваться на каждый следующий матч.

— Предположим, вы попали в плей-офф. Михаил Головков весной говорил, что первый раунд уже не катит.

— Надо обязательно попасть в плей-офф, а потом уже говорить. Но нам тоже сказали, что первый раунд уже не катит.

Кравец: изюминка «Витязя» — команда. Ребята играют с душой и сердцем

— Вы с Кравецом работали вместе кучу лет. И в СКА-1946, и в «Сочи», и в «Неве», и сейчас, хорошо его знаете. В чём особенности его стиля работы?

— Его стиль – азартный, скоростной, атакующий хоккей, и защитники могут в атаку подключиться, и в силовой хоккей можем сыграть.

— А какой он? Спокойный или всех мочит в раздевалке?

— Может и прикрикнуть, где надо, где-то, наоборот, успокоить. Мне кажется, он разносторонний тренер. Мне с ним абсолютно комфортно.

— Наверное, он и сам хотел, чтобы вас в «Витязь» отдали?

— Не знаю, как всё происходило, но, возможно, он что-то и говорил.

— Обрадовались, что снова воссоединитесь?

— Да. Когда приходишь к новому тренеру, он может до конца не знать твой потенциал, а Михаил Григорьевич видел меня, знает, на что я способен.

— Насколько велик вклад Кравеца в успех «Витязя»?

— Его заслуга большая, даже не знаю, что тут добавить. Если команда так играет, значит, тренер хорошо работает.

«Конечно, немного странно ведь «Витязь» на первом месте, но это не везение»

— «Витязь» на первом месте. Что за параллельная реальность?

— Хорошая команда собралась, боевая. И молодёжь, и кто постарше, все крепкие ребята, готовые к победам. Удачное начало сезона – это не везение, а работа всех ребят. Предсезонные сборы были непростыми, мы своей работой всего добиваемся. Но сейчас рано говорить, только начало чемпионата. Надо наращивать обороты, не сбавлять. Но вообще, конечно, чуть-чуть странно видеть «Витязь» на первом месте.

— Не получится, как у «Торпедо» в прошлом году, когда они набрали очков в начале, а потом сдали?

— Лучше хорошо стартануть, набрать очки, чтобы к концу чемпионата не жалеть, что где-то не хватило. Надо забирать очки, пока получается, пока мы на ходу, чтобы потом не кусать локти.

— Знаете, что до вчерашнего дня «Витязь» ни разу не выигрывал в Ярославле в рамках КХЛ?

— Да, уже слышал об этом.

— Как-то отметили это в команде, соком или пивом?

— Пивом нет, я его не пью. Вчера, когда заселились, заказали в гостинице китайской кухни покушать. Наверное, так и отметили, китайским супом и лапшой.

— А СКА «Витязь» с 2011 года не обыгрывал. Реально это сейчас сделать?

— Всё реально, будем стараться менять эти плохие тенденции, что с «Локомотивом», что со СКА. Тем более, у нас два классных вратаря – Ежов и Самонов.

— Самонов в последних матчах здорово играет.

— Вопросов нет, Самон тащит последние игры. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы и дальше так продолжал.

— Что скажете о характере команды? Вчера первый период валяли дурака, потом вторую шайбу пропустили, а затем по мановению руки всё перевернули.

— Конечно, без характера не обошлось, раз смогли в такой трудный момент собраться. Тем более, «Локомотив» нас явно переигрывал. В первом периоде то ли не проснулись, то ли недонастроились, но потом нашли в себе силы. Всегда тяжело перенести матч в другое русло, когда уступаешь по ходу игры, но у нас получилось, это хорошо.

На них никто не ставил. 10 игроков, удивляющих на старте сезона КХЛ Эти ребята делают начало чемпионата ярче.

— У вас ещё травмы пошли…

— Ещё на предсезонке несколько игроков получили обидные травмы, Данила Квартальнов тоже получил повреждение. Это неприятная часть нашей работы, но это не случайные травмы, они говорят о самоотверженности. Где-то под шайбу легли, где-то в борьбе травмировались.

— Какая сейчас атмосфера в раздевалке? «Сейчас выйдем, всех порвём» или нет?

— Такого нет, даже разговоров нет о том, что выигрываем. Идёт обычный игровой режим регулярного чемпионата, звёзд с неба не хватаем.

— Ещё скажите, что в таблицу не смотрите.

— По восьми играм рано о чём-то говорить, сейчас может всё с ног на голову перевернуться. Подняться легко, а вот удержаться – это заслуга.

— СКА сейчас, когда оттуда уехали главные звёзды, — реальная проверка?

— Понимаем силу команды, недавно встречались с ними на предсезонном сборе и проиграли им. Уже тогда был звоночек, поэтому этот матч будет для нас вызовом. И за предсезонку хочется отомстить.

— Мельничук два матча подряд сыграл на ноль, но вы-то знаете, как ему забить?

— (Улыбается.) Я точно знаю. Если он будет играть, постараюсь найти лазейку. Секретов раскрывать не буду, но я знаю, куда бросать. Мы с ним общаемся хорошо, он мой шурин – его сестра моя жена.

— Может, по-родственному с ним договоритесь?

— Сейчас позвоню ему, если будет играть, попробую договориться. Может, Пепси-колу ему куплю.

— Слабительного туда?

— Может быть (улыбается). Это всё шутки, конечно. Подлянок не будет, мы за честный спорт. Уверен, он будет стараться на полную, если будет играть, я тоже.