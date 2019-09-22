Клинкхаммер — о дебюте: взволнован, с последнего матча прошло много времени

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер поделился ожиданиями от дебюта за омскую команду. Канадский нападающий заключил контракт на этой неделе и в матче с «Куньлунь Ред Стар» дебютирует в составе омского клуба.
«Очень взволнован, ведь с последнего моего матча прошло очень много времени. Буду стараться, как и вся команда. Надеюсь, что сумеем одержать победу. Тренерский штаб отлично работает — со мной каждый день разбирают видео. Много деталей, нужно изучить большое количество нюансов. Потребуется какое-то время.
Тренировки — это здорово, но единственный способ по-настоящему овладеть системой игры — это играть. Мне всегда говорят, где и что я делаю не так, а я делаю выводы. Именно за счёт сыгранных матчей можно влиться в коллектив», — сказал Клинкхаммер в эфире клубного телевидения.
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