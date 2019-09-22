Форвард «Динамо» Мн — о натурализации: пробиться в сборную станет тяжелее

Нападающий минского «Динамо» Андрей Павленко высказал мнение относительно практики выдачи белорусских паспортов легионерам клуба. В августе Федерация хоккея Республики Беларусь натурализовала двух канадских форвардов — Шейна Принса и Франсиса Паре.
«Для сборной, конечно, хорошо иметь в составе таких мастеровитых игроков, которые смогут вытянуть матч, поддержать игру красивой обводкой или приёмом. Но, с другой стороны, для молодого хоккеиста они такие же конкуренты за место в составе, пробиваться в сборную станет тяжелее. Поэтому здесь палка о двух концах.
Помогают ли они советом? Безусловно. Даже сейчас, находясь с ними в одной команде, ощущаю помощь. Они могут подсказать, где я совершаю ошибки. Это полезный опыт для молодого игрока», — цитирует Павленко «Прессбол».
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