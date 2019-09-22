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Форвард «Динамо» Мн — о натурализации: пробиться в сборную станет тяжелее

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард «Динамо» Мн — о натурализации: пробиться в сборную станет тяжелее
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий минского «Динамо» Андрей Павленко высказал мнение относительно практики выдачи белорусских паспортов легионерам клуба. В августе Федерация хоккея Республики Беларусь натурализовала двух канадских форвардов — Шейна Принса и Франсиса Паре.

«Для сборной, конечно, хорошо иметь в составе таких мастеровитых игроков, которые смогут вытянуть матч, поддержать игру красивой обводкой или приёмом. Но, с другой стороны, для молодого хоккеиста они такие же конкуренты за место в составе, пробиваться в сборную станет тяжелее. Поэтому здесь палка о двух концах.

Помогают ли они советом? Безусловно. Даже сейчас, находясь с ними в одной команде, ощущаю помощь. Они могут подсказать, где я совершаю ошибки. Это полезный опыт для молодого игрока», — цитирует Павленко «Прессбол».

Принс: возможность играть за Беларусь была ключевой при подписании контракта
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