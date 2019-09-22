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Е. Морозов: жаль, военные действия не позволили сохранить команду КХЛ на Украине

Е. Морозов: жаль, военные действия не позволили сохранить команду КХЛ на Украине
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Северстали» Егор Морозов рассказал о карьере и поделился воспоминаниями от дебюта в КХЛ в составе «Донбасса».

«Мне было лет 9–10. По телевизору шёл хоккейный матч, и я понял, что мне это интересно. Поговорив с родителями, я получил поддержку и одобрение, и мы решили попробовать. Конечно, я был этому рад. Изначально я занимался хоккеем в дополнительной секции. У меня были, как это принято называть, «подкатки». Спустя время на меня обратил внимание тренер из СДЮСШ «Лада». Именно там я уже стал игроком нападения.

Моя первая игра в КХЛ была в 17 лет. Конечно, на тот момент я очень переживал, выходя на такой уровень, и не мог себе даже представить, насколько это ответственно и важно. Украина оставила хорошие впечатления. В моё время хоккейные условия были на высоком уровне. И город нравился, и команда, и всё в целом. Жаль, военные действия не позволили сохранить там команду и продолжать выступать», — цитирует Морозова пресс-служба череповецкого клуба.

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