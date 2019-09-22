Кудашов: спецбригады сработали неудачно, отсюда такой результат

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился мнением о домашнем матче с «Витязем» (2:4)…
«Предупреждали ребят, что «Витязь» на ходу, играет хорошо, агрессивно, быстро, самоотверженно. Всё это подтвердила сегодняшняя игра. Сегодня неудачно сработали спецбригады, отсюда такой результат. В конце пытались вытащить матч, моменты забить были, но не пошло.
Игроки будут восстанавливаться перед ЦСКА. Был разговор в раздвалке. Ясно, что ситуация неприятная, проигрывать никому не хочется, но меньше суток до завтрашнего матча. Профессионалы, должны подготовиться, пораньше лечь спать, выспаться. Утром собираемся и готовимся в штатном режиме.
Были моменты, где у нас были и добивания, но Ежов там надёжно сыграл. Но мы делали акцент на это игрокам, говорили, чтобы они это исправили, чтобы больше шли на добивания. Здесь недоработка, будем исправлять.
Бенгтссон не близок к возвращению, пока он даже не начал тренироваться и кататься.
Два дня подряд игры, поэтому распределяем эти игры между вратарями. Видим, что есть проблемы в меньшинстве, пытаемся это исправить. Меняем сочетания нападающих, защитников, пытаемся подстроиться под соперника. Пока не получается», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 22 сентября 2019
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