Хартли: мне нравится игра Макарова, мы поговорим с Сушинским о его судьбе

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с «Куньлунь Ред Стар» (5:2) поделился мнением о будущем нападающего Игоря Макарова, подписавшего просмотровый контракт с «ястребами».
«Мне нравится игра Игоря Макарова. Когда он к нам прибыл, его физическая форма была нормальная. Время играло против нас, потому что нам предстояло сыграть три скорых матча. Мы решили его поставить и посмотреть на его действия. Он здорово работает, он силовой крайний нападающий. Но деньги находятся не у меня, решение принимать не мне. Мы поговорим с Максимом Сушинским (президент «Авангарда». — Прим. «Чемпионата»), после чего решим дальнейшую судьбу Макарова.
Мы хотим, чтобы ребята конкурировали внутри нашей команды. С прибытием Макарова и Клинкхаммера мы посчитали, что Никиты Щербака сегодня не будет в составе», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 22 сентября 2019
-
21:11
-
21:03
-
20:32
-
20:30
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:38
-
19:32
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:02
-
18:52
-
18:34
-
18:10
-
17:38
-
17:30
-
17:16
-
16:25
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
15:45
-
15:20
-
14:56
-
14:30
-
14:01
-
13:27
-
13:20