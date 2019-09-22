Хартли: мне нравится игра Макарова, мы поговорим с Сушинским о его судьбе

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с «Куньлунь Ред Стар» (5:2) поделился мнением о будущем нападающего Игоря Макарова, подписавшего просмотровый контракт с «ястребами».



«Мне нравится игра Игоря Макарова. Когда он к нам прибыл, его физическая форма была нормальная. Время играло против нас, потому что нам предстояло сыграть три скорых матча. Мы решили его поставить и посмотреть на его действия. Он здорово работает, он силовой крайний нападающий. Но деньги находятся не у меня, решение принимать не мне. Мы поговорим с Максимом Сушинским (президент «Авангарда». — Прим. «Чемпионата»), после чего решим дальнейшую судьбу Макарова.

Мы хотим, чтобы ребята конкурировали внутри нашей команды. С прибытием Макарова и Клинкхаммера мы посчитали, что Никиты Щербака сегодня не будет в составе», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.