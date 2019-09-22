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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

22 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись два матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Витязь» обыграл на выезде СКА со счётом 4:2. Подмосковная команда продлила победную серию до семи матчей и вышла на первое место в турнирной таблице КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Сёмин (Лаюнен, Аалтонен) – 16:28' (5x4)   1:1 Кагарлицкий (Бывальцев, Земчёнок) – 21:27' (5x5)   1:2 Чернов (Лаюнен, Аалтонен) – 30:15' (5x4)   1:3 Монс – 44:49' (5x5)   2:3 Барабанов (Зуб, Кагарлицкий) – 52:35' (5x4)   2:4 Макеев (Аалтонен, Сёмин) – 57:56' (en)

«Авангард» переиграл в Балашихе «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:2. По три очка в составе победителей набрали защитник Вячеслав Войнов и нападающий Сергей Шумаков.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Войнов – 08:17' (5x5)   1:1 Фу (Ип) – 13:45' (5x5)   2:1 Бек (Войнов, Шумаков) – 22:09' (5x4)   3:1 Грачёв (Покка, Шумаков) – 36:50' (5x5)   4:1 Войнов (Клинкхаммер, Андригетто) – 41:30' (5x4)   5:1 Шумаков (Грачёв, Клинкхаммер) – 57:10' (5x5)   5:2 Челиос (Кракнелл, Фрэм) – 59:27' (5x4)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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