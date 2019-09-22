Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

22 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись два матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Витязь» обыграл на выезде СКА со счётом 4:2. Подмосковная команда продлила победную серию до семи матчей и вышла на первое место в турнирной таблице КХЛ.

«Авангард» переиграл в Балашихе «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:2. По три очка в составе победителей набрали защитник Вячеслав Войнов и нападающий Сергей Шумаков.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.