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Дыбленко: у ЦСКА выстроенная система игры, которую нужно ломать

Дыбленко: у ЦСКА выстроенная система игры, которую нужно ломать
Хоккей / КХЛ 0

Защитник СКА Ярослав Дыбленко поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 23 сентября, начало — в 19:30 мск. В первом матче сезона московские «армейцы» обыграли соперника со счётом 3:0.

«Прошлую игру мы полностью провалили и проиграли по делу, поэтому надо сделать правильные выводы и в предстоящей игре показать гораздо более качественный хоккей. Будем биться и бороться. И сделаем всё, чтобы на этот раз победить.

Они играют агрессивно и правильно. У них выстроенная система игры, которую нужно ломать. Мы должны это учитывать. ЦСКА не стал сильнее по сравнению с прошлым чемпионским сезоном — у него даже состав не поменялся. Поэтому нужно тщательно разобрать их игру и попытаться прервать негативную для нас серию», — приводят слова Дыбленко «Известия».

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