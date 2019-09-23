Дыбленко: у ЦСКА выстроенная система игры, которую нужно ломать

Защитник СКА Ярослав Дыбленко поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 23 сентября, начало — в 19:30 мск. В первом матче сезона московские «армейцы» обыграли соперника со счётом 3:0.
«Прошлую игру мы полностью провалили и проиграли по делу, поэтому надо сделать правильные выводы и в предстоящей игре показать гораздо более качественный хоккей. Будем биться и бороться. И сделаем всё, чтобы на этот раз победить.
Они играют агрессивно и правильно. У них выстроенная система игры, которую нужно ломать. Мы должны это учитывать. ЦСКА не стал сильнее по сравнению с прошлым чемпионским сезоном — у него даже состав не поменялся. Поэтому нужно тщательно разобрать их игру и попытаться прервать негативную для нас серию», — приводят слова Дыбленко «Известия».
- 23 сентября 2019
-
00:14
- 22 сентября 2019
-
23:40
-
23:11
-
22:42
-
22:31
-
22:00
-
21:21
-
21:11
-
21:03
-
20:32
-
20:30
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:38
-
19:32
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:02
-
18:52
-
18:34
-
18:10
-
17:38
-
17:30
-
17:16
-
16:25
-
16:10
-
16:06
-
16:02