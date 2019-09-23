С. Фёдоров: подготовка хоккеистов в СССР — Марс по сравнению с нынешней школой

Легендарный нападающий Сергей Фёдоров поделился мнением о возможном создании новой «Русской пятёрки» в клубе НХЛ.



«Я думаю, нереально. Это уже музей. И не потому, что мы зазнались, все умеем и можем. Точнее, могли. Потому что такую школу — не только хоккейную, но и жизненную — вряд ли удастся воссоздать. Это не только физические данные, а смысл жизни. Советский Союз отличался своей подготовкой, особенно хоккейных кадров. По сравнению с нынешним временем это был Марс. Ничего не преувеличиваю, но так получилось. Мы все благодарны судьбе, что все так сложилось.



Говорила ли „Русская пятёрка“ на русском языке во время матчей? Нет. Зачем? Не успевали даже ругаться русским матом. Только когда забивали, то говорили: „Молодчик“ или „Все классно“. А вообще времени на разговоры не было, так молниеносно двигалась у нас шайба», — цитирует Фёдорова официальный сайт НХЛ.

30 лет назад наши хоккеисты побежали из СССР. Захотели играть в Америке А ещё денег и славы. Сколько можно было мучиться на родине?