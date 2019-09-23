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Фетисов: сборная СССР могла бы выиграть Кубок Стэнли, тут без вопросов

Фетисов: сборная СССР могла бы выиграть Кубок Стэнли, тут без вопросов
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, могла ли бы сборная СССР выиграть Кубок Стэнли.

«Мы же и выиграли Кубок Стэнли. „Русская пятёрка“ была советского производства. А я ещё могу назвать звено Крутов — Ларионов — Макаров, Фетисов — Касатонов. Мы бы тоже могли. Не говоря уже о сборной Советского Союза. Тут вообще без вопросов!

Стереотипы меняются, когда болтовня превращается в конкретику. Это закон жизни. И сегодня история о „Русской пятёрке“ — поучительный пример для молодых ребят, которые становятся мегазвёздами в НХЛ. Нам предстояло пробиваться в лигу, что-то выдумывать, преодолевать трудности. А сегодня всё просто. Если ты сильнейший игрок, то имеешь шанс этот замечательный кубок завоевать. Вообще, нам очень повезло, что мы собрались вместе. Это удивительная история!» — цитирует Фетисова официальный сайт НХЛ.

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