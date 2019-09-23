Минское «Динамо» сообщило об изменениях в списке травмированных
В списке травмированных хоккеистов минского «Динамо» произошли изменения, информирует официальный сайт белорусского хоккейного клуба.
«Неделя «зубров» началась с двух диаметрально противоположных новостей. Из списка травмированных был выведен Михаил Карнаухов, который отправится с командой по маршруту Нижний Новгород – Череповец – Нижнекамск. И вторая: повреждение Александра Павловича, которое он получил в матче против «Амура», к сожалению, не дает форварду возможности принять участие в ближайших играх. Александр внесен в список травмированных до 17 октября. Кроме того, из «Динамо-Молодечно» в состав основной команды был вызван Вячеслав Грецкий», — указано на официальном сайте минского «Динамо».
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