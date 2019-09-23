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В число лучших игроков недели в КХЛ вошли два хоккеиста «Витязя»

В число лучших игроков недели в КХЛ вошли два хоккеиста «Витязя»
Хоккей / КХЛ 0

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов третьей недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Алексей Мельничук (СКА), в трёх матчах одержавший две гостевые победы, обе – на ноль. В третьем поединке недели против «Витязя» Мельничук вышел на замену и также сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

Лучшим защитником признан Якуб Ержабек («Витязь»), вместе с командой одержавший победы в трёх матчах (в том числе двух гостевых) и набравший в них 4 (3+1) очка. Ержабек не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+2" на его счету также шесть блокированных бросков.

Лучшим нападающим стал Александр Сёмин («Витязь»), вместе с командой одержавший победы в трёх матчах и набравший в них 6 (2+4) очков. Нападающий подмосковного клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности.

Лучшим новичком признан нападающий Артём Галимов («Ак Барс»), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы. В поединке против «Северстали» 20-летний нападающий казанского клуба забросил шайбу, ставшую для него первой в КХЛ.

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