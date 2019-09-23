«Сибирь» — «Ак Барс»: форвард хозяев Романцев оформил хет-трик

В матче новосибирской «Сибири» и казанского «Ак Барса» хет-триком отметился нападающий команды хозяев Данил Романцев. 26-летний хоккеист забросил шайбы на 10-й, 17-й и 26-й минутах встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Пиганович — Ермаков, Чесалин — Саюстов — Миловзоров;

Алексеев — Тимашов, Шаров — Торченюк — Михайлов;

Морозов — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Журавлёв — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Фрэттин;

Юдин — Абросимов, Глухов — Михеев — Лукоянов;

Фазылзянов, Фисенко — А. Галимов — Воронков, Валеев.