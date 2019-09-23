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«Сибирь» — «Ак Барс»: форвард хозяев Романцев оформил хет-трик

«Сибирь» — «Ак Барс»: форвард хозяев Романцев оформил хет-трик
Хоккей / КХЛ 0

В матче новосибирской «Сибири» и казанского «Ак Барса» хет-триком отметился нападающий команды хозяев Данил Романцев. 26-летний хоккеист забросил шайбы на 10-й, 17-й и 26-й минутах встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь»:

Красиков (Сятери);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Пиганович — Ермаков, Чесалин — Саюстов — Миловзоров;
Алексеев — Тимашов, Шаров — Торченюк — Михайлов;
Морозов — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Журавлёв — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Фрэттин;
Юдин — Абросимов, Глухов — Михеев — Лукоянов;
Фазылзянов, Фисенко — А. Галимов — Воронков, Валеев.

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