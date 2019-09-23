Романцев: кепки, выброшенные на лёд после хет-трика, пойдут в детский дом

Нападающий «Сибири» Данил Романцев, оформивший хет-трик в победном домашнем матче с «Ак Барсом» (4:2), поделился впечатлениями от игры.



«Кепки, выброшенные на лёд, пойдут в детский дом. Обязательно с росписью. Чем нынешняя «Сибирь» сильнее прошлогодней? Сложно пока говорить, ещё ведь начало сезона. Новый тренер поменял немного тактику, но всё равно костяк команды остался. Парни бьются друг за друга вне зависимости от результата, все играют на команду, действуют самоотверженно, ловят шайбу на себя.



Победа над одним из лидеров очень важна с турнирной точки зрения, потому что за любую победу дают два очка. Но психологически почувствовать уверенность перед треднейшим выездом, где нам предстоит борьба с ближайшими конкурентами за место в плей-офф — это очень важно. Главное, не растерять это всё, адекватно воспринимать», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

