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«Трактор» уступил «Нефтехимику» и потерпел второе поражение подряд

«Трактор» уступил «Нефтехимику» и потерпел второе поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» принимал в Челябинске «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Мэтт Уайт вывел «волков» вперёд на 15-й минуте, отметившись голом в формате «5 на 3». Хозяева отыгрались во втором игровом отрезке стараниями Андрея Попова, реализовавшего численный перевес. Гости снова вышли вперёд на 50-й минуте после точного броска в исполнении Александра Брынцева и сумели удержать минимальное преимущество до финальной сирены.

Челябинский клуб потерпел второе поражение подряд, а «волки» прервали серию из четырёх поражений. 25 сентября «Трактор» примет на своей площадке «Ак Барс», а «Нефтехимик» 26-го числа встретится в Нижнекамске с «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Уайт (Митчелл, Мёрфи) – 14:10' (5x4)   1:1 Попов (Карпухин, Косов) – 24:17' (5x4)   1:2 Брынцев (Фазлеев) – 49:54' (5x5)
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