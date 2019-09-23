«Трактор» уступил «Нефтехимику» и потерпел второе поражение подряд

«Трактор» принимал в Челябинске «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Мэтт Уайт вывел «волков» вперёд на 15-й минуте, отметившись голом в формате «5 на 3». Хозяева отыгрались во втором игровом отрезке стараниями Андрея Попова, реализовавшего численный перевес. Гости снова вышли вперёд на 50-й минуте после точного броска в исполнении Александра Брынцева и сумели удержать минимальное преимущество до финальной сирены.



Челябинский клуб потерпел второе поражение подряд, а «волки» прервали серию из четырёх поражений. 25 сентября «Трактор» примет на своей площадке «Ак Барс», а «Нефтехимик» 26-го числа встретится в Нижнекамске с «Куньлунь Ред Стар».