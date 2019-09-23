«Трактор» уступил «Нефтехимику» и потерпел второе поражение подряд
«Трактор» принимал в Челябинске «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Мэтт Уайт вывел «волков» вперёд на 15-й минуте, отметившись голом в формате «5 на 3». Хозяева отыгрались во втором игровом отрезке стараниями Андрея Попова, реализовавшего численный перевес. Гости снова вышли вперёд на 50-й минуте после точного броска в исполнении Александра Брынцева и сумели удержать минимальное преимущество до финальной сирены.
Челябинский клуб потерпел второе поражение подряд, а «волки» прервали серию из четырёх поражений. 25 сентября «Трактор» примет на своей площадке «Ак Барс», а «Нефтехимик» 26-го числа встретится в Нижнекамске с «Куньлунь Ред Стар».
- 23 сентября 2019
-
19:19
-
19:09
-
19:01
-
18:50
-
18:44
-
18:39
-
18:21
-
18:00
-
17:49
-
17:12
-
16:45
-
16:39
-
16:16
-
15:45
-
15:15
-
14:51
-
14:36
-
14:14
-
14:08
-
13:39
-
13:27
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:37
-
12:20
-
12:06
-
12:00
-
11:33
-
11:10
-
11:00
-
10:53
-
10:40
-
10:13
-
09:55
Партнерский контент