«Тампа» добилась значительного прогресса в переговорах с Пойнтом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» близок к подписанию нового контракта с нападающим Брейденом Пойнтом.



По информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна, в переговорах наметился существенный прогресс. В ближайшее время нападающий, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, должен подписать трёхлетний договор с «молниями».



В минувшем сезоне 23-летний Пойнт стал третьим бомбардиром «Тампы» в регулярке, набрав 92 (41+51) очка в 79 матчах. В четырёх матчах плей-офф канадский форвард отметился одной заброшенной шайбой.



Минувший сезон стал для канадца последним по контракту новичка. Под потолком зарплат у «молний» свободно почти $ 8,5 млн, при этом канадский нападающий является единственным ограниченно свободным агентом у «Тампы».

Агент Пойнта: разногласия с «Тампой» велики. Важно заключить справедливую сделку