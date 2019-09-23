Пойнт подписал контракт с «Тампой» с зарплатой $ 6,75 млн в год
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал новый трёхлетний контракт с нападающим Брейденом Пойнтом.
По условиям договора, Пойнт заработает $ 20,25 млн. Среднегодовая зарплата игрока составит $ 6,75 млн.
В минувшем сезоне 23-летний Пойнт стал третьим бомбардиром «Тампы» в регулярке, набрав 92 (41+51) очка в 79 матчах. В четырёх матчах плей-офф канадский форвард отметился одной заброшенной шайбой.
Минувший сезон стал для канадца последним по контракту новичка. Под потолком зарплат у «молний» свободно почти $ 8,5 млн, при этом канадский нападающий является единственным ограниченно свободным агентом у «Тампы».
Агент Пойнта: разногласия с «Тампой» велики. Важно заключить справедливую сделку
- 23 сентября 2019
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