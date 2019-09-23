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«Локомотив» — «Йокерит»: Лазушин пропустил три шайбы и был заменён на Коновалова

«Локомотив» — «Йокерит»: Лазушин пропустил три шайбы и был заменён на Коновалова
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» принимает в Ярославле «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода гости выигрывают со счётом 3:0.

Хенри Иконен открыл счёт на 5-й минуте, а чуть позже Стив Мозес укрепил преимущество «шутов», отличившись в большинстве. На 18-й минуте третью шайбу в ворота хозяев отправил Брайан О’Нилл. После этого тренерский штаб «Локомотива» принил решение поменять вратаря — вместо Александра Лазушина появился Илья Коновалов.

Это третья замена вратаря «Локомотива» в ходе матча в нынешнем сезоне. Ранее «железнодорожники» дважды меняли Коновалова. «Локомотив» проводит восьмой матч в нынешнем регулярном чемпионате.

Посмотреть видео третьего гола «Йокерита» можно на официальном сайте КХЛ.

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