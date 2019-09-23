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Шолохов: неприятно проигрывать на своём льду. Приходят родные, близкие

Шолохов: неприятно проигрывать на своём льду. Приходят родные, близкие
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Марсель Шолохов поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком» (1:2).

«Очень тяжёлый матч, очень много сил потратили, много моментов не реализовали, вратарь хорошо сыграл. Реализация подвела, Томас в первом периоде мог забивать, у меня был стопроцентный момент. У всех были шансы, но чуть-чуть не хватило, дальше будет лучше.

Ни одной домашней победы? Очень расстраивает, приходят болельщики, родные, близкие, неприятно проигрывать. Нормально играли, несмотря на ротацию, мы должны выходить и забивать, каждый должен быть лидером.

Что нужно поменять перед игрой с «Ак Барсом»? Держать темп, создавать трафик перед воротами, искать моменты, использовать добивания, забить трудовой гол, и тогда пойдёт. У Казани хорошая команда, нужно сыграть строго», — передаёт слова Шолохова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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