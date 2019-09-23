Бывальцев: СКА надо было забивать ЦСКА в формате «5 на 3», всё было бы нормально

Нападающий СКА Алексей Бывальцев поделился мнением о домашнем матче с ЦСКА (2:3 Б).



«Ничего не произошло в концовке, «пять на три» был хороший шанс, две минуты было. Надо было забивать, и всё было бы нормально, но не получилось. Будем работать на тренировках ещё больше, чтобы в следующий раз забить этот важный гол.



По сравнению с первым матчем прибавили в борьбе, наконец-то забили голы. В той игре не получалось забить, в этой забили, увереннее себя почувствовали. Правильно играли, выполняли установку. В принципе, всё получалось, надо было только в концовке забить.



ЦСКА забил один гол на буллитах, а мы не забили. Так бывает, чуть-чуть не повезло, Ткачёв попал в штангу. Наверное, вратарь хорошо сыграл.

То, что вчера у нас был матч, роли не сыграло, движение было хорошее, вы видели. Всё было нормально, никаких проблем», — передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.