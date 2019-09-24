Лукоянов: поражение в Новосибирске должно взбодрить «Ак Барс»
Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился эмоциями после выездного матча с «Сибирью» (2:4).
«Я бы не сказал, что матч сегодня был тяжёлый. «Сибирь» и сама играла, и нам давала. По первому периоду смотрелись неплохо, но потом начали удаляться, и игра перевернулась. Нужно уметь при такой публике добывать победы. Уступили мы сегодня заслуженно. Это поражение должно взбодрить «Ак Барс». Так играть нельзя, но на ошибках учатся», — приводит слова Лукоянова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
«Сибирь» одержала вторую победу подряд, казанский клуб прервал серию из шести побед. 28 сентября команда Заварухина проведёт выездной матч с «Амуром», а «Ак Барс» 25-го числа встретится в Челябинске с «Трактором».
- 24 сентября 2019
-
00:48
-
00:28
-
00:00
- 23 сентября 2019
-
23:34
-
23:24
-
23:18
-
23:10
-
23:08
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:48
-
22:44
-
22:32
-
22:26
-
22:07
-
21:45
-
21:32
-
21:29
-
21:26
-
21:09
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:17
-
20:11
-
20:05
-
19:58
-
19:57
-
19:39
-
19:19
-
19:09
Партнерский контент