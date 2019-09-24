Лукоянов: поражение в Новосибирске должно взбодрить «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился эмоциями после выездного матча с «Сибирью» (2:4).



«Я бы не сказал, что матч сегодня был тяжёлый. «Сибирь» и сама играла, и нам давала. По первому периоду смотрелись неплохо, но потом начали удаляться, и игра перевернулась. Нужно уметь при такой публике добывать победы. Уступили мы сегодня заслуженно. Это поражение должно взбодрить «Ак Барс». Так играть нельзя, но на ошибках учатся», — приводит слова Лукоянова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» одержала вторую победу подряд, казанский клуб прервал серию из шести побед. 28 сентября команда Заварухина проведёт выездной матч с «Амуром», а «Ак Барс» 25-го числа встретится в Челябинске с «Трактором».