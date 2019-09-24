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Робинсон: в тяжёлые моменты нужно жертвовать собой ради команды

Робинсон: в тяжёлые моменты нужно жертвовать собой ради команды
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:2 Б).

«В тяжёлые моменты нужно жертвовать собой ради команды, играть отчаянно, заставлять соперника терять шайбу, выводить её из своей зоны. Сорокин сегодня сыграл изумительно, вратарь — наш лучший игрок меньшинства. Сегодня мы играли командой, это самое главное», — приводит слова Робинсона пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».

ЦСКА продлил победную серию до четырёх матчей, а СКА потерпел второе поражение подряд. 25 сентября ЦСКА встретится в Финляндии с «Йокеритом», а питерский клуб 26-го числа примет в Санкт-Петербурге «Салават Юлаев».

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

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